ಕಿಚನ್‌ಗೆ ನೀಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ!

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಕಿಚನ್‌ನ ಅಂದವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಂದವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
kitchen May 25 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt
ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಕವರ್ ಬಳಸಿ

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇರುವ ಕವರ್ ಹಾಕಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಥೀಮ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಾದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಡವಾದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಮರದ ಅಥವಾ ರಟ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ

ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮರದ ಅಥವಾ ರಟ್ಟನ್ (ಬಿದಿರಿನಂತಹ) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಿಚನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಟಚ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ

ಕೆಲವರು ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ

ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜಾಗವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

