ಬೇಬಿ ಶವರ್‌ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಈ ನಥುನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

fashion May 25 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini AI
ಹರಳಿನ ನಥುನಿ ಡಿಸೈನ್

ಉದ್ದ ಮೂಗು ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹರಳಿನ ನಥುನಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ನಥುನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಸ್ಟೋನ್, ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ನಥುನಿ

ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ನಥುನಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ನಥುನಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಜಾಲರ್ ನಥುನಿ

ಚಿನ್ನದ ನಥುನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲರ್ ನಥುನಿ ಬೇಬಿ ಶವರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ನಥ್

ಬೇಬಿ ಶವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ನಥ್ ಆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ನಥ್​ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಮಿನಿಮಲ್ ನಥುನಿ

ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಥುನಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇದರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್, ಯಾವುದೇ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

