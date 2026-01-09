Psychology Facts: ಪ್ರತಿ ಮಾತಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡುಕೋರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುತ್ತಂತೆ!
Psychology of Language: ಕೆಲವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಎದುರಿಗಿದ್ದವರು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಕೇಳುವ ಮಾತುಗಳು, ನೋಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವನ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಯಾಸ್'. ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು, ಅವನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಅರ್ಥಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದುಮಿಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಮಾತು, ಜೋಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು?
ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ, ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕೇಳುವ ಜೋಕ್ಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಸಭ್ಯ ಹಾಸ್ಯ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಅದನ್ನೇ ಸಹಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡುಕುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ
ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ತೋರಿಸಲು, ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭದ್ರತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ
ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವುದು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
