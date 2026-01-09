ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಿ ಸರಳವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Clothes drying hacks: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತೇವಾಂಶ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಒಣಗಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಬಳಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಾಕದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು. ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ.
ಸ್ಪಿನ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡ್ ಬಳಕೆ
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ 'ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡ್' ಬಳಸಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ 70-80% ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೀನ್ಸ್, ಹೂಡೀಸ್ನಂತಹ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಣಗುವ ಸಮಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಳಿಯಾಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬೇಡಿ. ದೂರದಿಂದ ಬಿಸಿ ತಗಲುವಂತೆ ಇಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಧೂಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟವೆಲ್ ರೋಲ್ ಟ್ರಿಕ್ - ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
'ಟವೆಲ್ ರೋಲ್ ಟ್ರಿಕ್' ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣ ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿರಿ. ಟವೆಲ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ವೆಟರ್, ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
