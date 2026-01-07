ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲೂ, ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೇ!
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕಿರುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕಿರುತ್ತದೆ?, ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಆ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
1. ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ದೂರದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ದೀರ್ಘವಾದ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಅಥವಾ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಅನಿಲಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನ್ನು ಅದರ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಜವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಗ್ಯಾಸ್. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬರದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈಥೈಲ್ ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟಾನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 1955 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
