ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದು ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ (ಅಕ್ಕಿ+ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೃದು ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್: ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. .
4 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯವಾದರೂ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆನೆಸಿ. 4 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬಳಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತರಿತರಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಮೃದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಒತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಒತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ 10-12 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಆಗ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸರಿಯಾದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ರೆಸಿಪಿ
1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 2 ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ 4-5 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ. ಬೇಳೆ ನುಣ್ಣಗೆ, ರವೆ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ. 8-10 ಗಂಟೆ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, 10-12 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
