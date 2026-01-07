- Home
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಿ.. ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತೀರಿ
Peanut Butter Before Bed: ಅಮೇರಿಕ ವೈದ್ಯ ಕುನಾಲ್ ಸೂದ್, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಹುತೇಕರು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ವೈದ್ಯ ಕುನಾಲ್ ಸೂದ್ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಡಾ. ಕುನಾಲ್ ಸೂದ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ತಿಂದ ನಂತರ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು
ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ
ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ತಿನ್ನಲು ಡಾ. ಕುನಾಲ್ ಸೂದ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪೀನಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಇದರರ್ಥ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.
