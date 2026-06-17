1000 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1k ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
Why Not T For Thousand: ಸಾವಿರ ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿThousand ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 10T ಬಳಸುವ ಬದಲು 10K ಎಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ 'T' ಅಕ್ಷರದ ಬದಲು 'K' ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಈ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ
ಈ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ
Why K Means 1000: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ಅಕ್ಷರವೇ 'K'. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 10K ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ ಬಂದರೆ 100K ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರವನ್ನು 'ಥೌಸಂಡ್' (Thousand) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಹಾಗಾದರೆ 'T' ಅಕ್ಷರದ ಬದಲಿಗೆ 'K' ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದೆ.
ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದ
ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದ
ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿನದಲ್ಲ, ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 'ಚಿಲಿಯೋಯ್' (Chilioi) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಾ ರೂಪಗಳಿಂದಾಗಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪದವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ 'ಕಿಲೋ' (Kilo) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 'ಕಿಲೋ' ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿ
ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು ಒಂದು ಹೊಸ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಅದೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು 'ಕಿಲೋ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ 'ಕಿಲೋ' ಎಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ 'K'. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
'T' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು?
'T' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ, ಥೌಸಂಡ್ಗೆ 'T' ಬಳಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'T' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು 'ಟೆರಾ' (Tera) ಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆರಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ 'T' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ 'K' ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ 'K' ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಲಭಿಸಿತು. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ (Space) ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ 1K, 10K ಅಥವಾ 50K ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ 40K, 50K ಎಂದು ಸರ್ವೇಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ 'ಕಿಲೋ', ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
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