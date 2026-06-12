ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?
DIY newspaper crafts for home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿವೆಯಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಳೆಯ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಅಂದಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…
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Image Credit : Freepic
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ...
ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾಳೆಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು...
ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳ ಬದಲು, ಪೇಪರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಪಾಟು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಪುಸ್ತಕದ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಸುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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Image Credit : Freepik
ಹೀಗೂ ಬಳಸಬಹುದು...
ಮನೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವು, ಸಪೋಟಾದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಶೂಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಪೇಪರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
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Image Credit : Pinterest
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ...
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕಾಗದದ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕಲು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗದೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.
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