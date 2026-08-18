ಒಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,000-₹7,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖೇಮು ಸೈನಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವುದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ. ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಖೇಮು ಸೈನಿ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಗನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸು
ಖೇಮು ಸೈನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದು ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದೃಶ್ಯ ವಿಮಾನದ ಒಳಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖೇಮು ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
₹6,000-₹7,000 ಸಂಬಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಖೇಮು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹6,000-₹7,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಖೇಮು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊತ್ತವು ಮನೆಯ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಆಗ ದೂರದ ಕನಸಿನಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಖೇಮು, ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಭಯವಾಗಿತ್ತು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಾಗ ಖೇಮು ಅವರಿಗೂ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖೇಮು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ₹6,000-₹7,000 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಳ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ—ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಿ; ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಹೋದರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಈ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಖೇಮು ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯೂ ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ತನಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಎಂದು ಖೇಮು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಖೇಮು ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಈ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ.