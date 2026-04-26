ಸಿಂಹಗಳು ಕತ್ತೆಕಿರುಬಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Lion vs Hyena rivalry facts: ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಜೀಬ್ರಾ, ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೈನಾವನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಏಕೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದ ವೈರತ್ವದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಹಳ ಹಳೆಯ ವೈರತ್ವ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹೈನಾ (ಕತ್ತೆಕಿರುಬ)ಗಳ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸಿಂಹಗಳು ಹೈನಾಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೈನಾ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಂಹದ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತದೆ!
ಸಿಂಹಗಳು ಹೈನಾವನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ?
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೈನಾಗಳ ಮಾಂಸದ ಸ್ವಭಾವ. ಹೈನಾಗಳ ಮಾಂಸವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಸ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರವಿದು
ಸಿಂಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಜೆಬ್ರಾ, ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡುಕೋಣಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರ.
ಹೈನಾಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಹೈನಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ (Scavengers). ಇಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವು ಸಿಂಹದಂತಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೈನಾ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹವನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ?
ಹೈನಾಗಳು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆಯನ್ನಾದರೂ ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸಿಂಹದ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಸಿಂಹಗಳು ಹೈನಾಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ?
ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ. ಹೈನಾಗಳು ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಮೂಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಂಹಗಳು ಹೈನಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಡೆಸುವ ಒಂದು 'ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಯುದ್ಧ'ವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಹಸಿವಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.