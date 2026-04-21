ಈ 5 ಸಂಕೇತಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ! ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ
Detecting snakes in summer: ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾವುಗಳು ತಂಪಾದ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವುಗಳು ತಂಪಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಹಾವಿನ ಪೊರೆ
ಹಾವುಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು (ಪೊರೆಯನ್ನು) ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಾರಸಿ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾವಿನ ಪೊರೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹಾವು ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ
ಹಾವುಗಳ ಮೈಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಳೆತ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಹರಿದಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳು
ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹರಿದಾಡಿದರೆ 'S' ಆಕಾರದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಗುರುತುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡರೆ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಇಲಿ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಇಲಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರಬಹುದು.
ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಸರಸರ ಸದ್ದು
ಹಾವುಗಳು ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಸರಸರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬುಸುಗುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಗಮನಿಸಿ
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿಳಿಯದೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಾಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
