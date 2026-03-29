ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ನವಿಲು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ!
How Peacocks Survive Snake Bites: ನವಿಲು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ವಿಷವುಳ್ಳ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ನವಿಲಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?.
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ನವಿಲಿನ ಪುಕ್ಕಗಳು ಅದರ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನವಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನವಿಲುಗಳು ಅಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರ್ಪ ಶತ್ರು
ನವಿಲು ತಜ್ಞರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ನವಿಲು ಒಂದು ಸರ್ವಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದರೂ ನವಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನವಿಲನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನವಿಲನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರ್ಪ ಶತ್ರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವಿಲಿಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
"ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ನವಿಲು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ"? ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು, ನವಿಲಿನ ದೇಹವು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಎಂತಹ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಷ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮೂಲತಃ ಒಂದು 'ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್' (Complex Protein). ಈ ವಿಷವು ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಿಷವನ್ನು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನವಿಲು ಹಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗಿ ತಿಂದಾಗ, ಆ ವಿಷವು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವಿಲು ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನವಿಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು; ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ (Ulcer) ಇರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಷವು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷವು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನವಿಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನುಂಗುವುದರಿಂದ ವಿಷವು ರಕ್ತದವರೆಗೂ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಕಾರಣ
ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಿಂದರೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷವು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನೇ ತಿಂದರೂ ನವಿಲು ಅಷ್ಟೇ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ.
