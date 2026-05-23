ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ
Garuda Purana death secrets: ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ನಿಷೇಧ? ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡದಿರಲು ಇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಏಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಾರದು?
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಏಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಎಂದು. ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಸರಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ತಪ್ಪದೇ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಸತ್ತ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಏಕೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ..
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮಾಡಬಾರದು
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ತಪ್ಪದೇ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ದಹನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವು ಪಿಶಾಚಿ ರೂಪ ತಾಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸೂರ್ಯನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಪಿಶಾಚಿ ರೂಪ ತಾಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಹನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕತ್ತಲೆ ಇರುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಕಿರುವಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹಲವು ಪಂಡಿತರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
