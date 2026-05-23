ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು 'ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅತಿಯಾದ ಶ್ರಮ, ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಬಿಸಿಲು ಸುಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಂತೂ ಈ ಬಿಸಿಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 46 ರಿಂದ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಜನ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಬರುವವರು ಈ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ 'ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್'ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಲಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 40°C ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಿಸಿಲಾಘಾತ (ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ರೈತರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಇದರ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
1. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿರುವುದು: ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
2. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration): ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು, ಜಿಮ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
4. ಬಿಗಿಯಾದ, ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು: ಗಾಳಿಯಾಡದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
5. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವುದು: ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಿರುವ ಕೋಣೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಾಗ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವಂತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು:
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3–4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಿ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ: ತೆಳುವಾದ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿ.
ಛತ್ರಿ, ಟೋಪಿ ಬಳಸಿ: ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಛತ್ರಿ, ಟೋಪಿ, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಓಆರ್ಎಸ್, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು, ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಳಲಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.