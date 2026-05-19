ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದೇನು?
ಮರಣವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಸಾವು ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾವು ದೇಹದ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಪಘಾತಗಳು, ಹಠಾತ್ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ? ತಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದೇನು?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ತನಗೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುವುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಮಾತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದರೂ ನಾಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಎದುರಿಗಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈ-ಕಾಲುಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಿ, ದೇಹವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದೇನು?
ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತ ನಂತರವೂ ಮೆದುಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು, ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವು ಆತ್ಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಇದನ್ನು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು
ಆದರೆ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
