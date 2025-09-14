ಆತ್ಮವು 21 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತಾ?, ಸಾವಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ!
Does the Soul have Weight: ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ಅಮರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1907 ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೈದ್ಯರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗ
ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೂಕವಿದೆಯೇ?, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ಅಮರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 1907 ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೈದ್ಯರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ ಮಾನವ ಆತ್ಮವು 21 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆತ್ಮ?
ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಮರಣದ ನಂತರ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವು 'ರಾ' (ಸೂರ್ಯ ದೇವರು) ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು 'ಡಬಲ್ ಟ್ರುತ್ ಹಾಲ್'ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯು ಮಾನವ ಹೃದಯದ ತೂಕವನ್ನು ಗರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೃದಯವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಸಿರಿಸ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು.
ರೋಗಿ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಪಕದಿಂದ ಡೇಟಾ ದಾಖಲು
ಈ ನಂಬಿಕೆಯು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 1866 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾ. ಡಂಕನ್ ಮೆಕ್ಡೌಗಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರು ಹ್ಯಾವರ್ಹಿಲ್ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಪಕವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ (28 ಗ್ರಾಂ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅವರು ಸಾವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ 6 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ, ಮಾಪಕದಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಯಿತು?
ಡಾ. ಡಂಕನ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಗಿಗಳು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ತೂಕವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ತೂಕವು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡಾ. ಡಂಕನ್ ಮಾನವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಕವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸುಮಾರು 21 ಗ್ರಾಂ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಯೋಗ
ಡಾ. ಡಂಕನ್ 15 ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಾಯಿಗಳ ದೇಹದ ತೂಕವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಎತ್ತಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
*ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು 1907 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಸೈಕಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು - ಕೇವಲ 6 ರೋಗಿಗಳು. ಉಪಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
*ಸಾವಿನ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ತೂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ಬೆವರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವು.
21 ಗ್ರಾಂ ಆತ್ಮ.. ನಿಗೂಢವೋ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೋ?
ಡಾ. ಡಂಕನ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ "21 ಗ್ರಾಂ" ಆತ್ಮದ ತೂಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು) ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಯ
1911 ರಲ್ಲಿ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಡಂಕನ್ ಮೆಕ್ಡೌಗಲ್ ಆತ್ಮಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 1920 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮವು ಅಮರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ವಿಭಜಿಸಿದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು 'ಡಬಲ್ ಟ್ರುತ್ ಹಾಲ್' ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಗರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ನಂಬಿದ್ದರು.