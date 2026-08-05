ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತನೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!
How to clean washing machine filter: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲ
ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಾರಗಳು, ನಾರುಗಳು (ರೇಷೆಗಳು) ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹೆಸರೇನು?
ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹೆಸರೇನು?
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು 'ಲಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್' (Lint Filter) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಾರುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ
ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಲಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ನಾರುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಳೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೇ?
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೇ?
ಸತತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದಾರಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?
ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ದಾರ ಮತ್ತು ನಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ.
ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕೇ?
ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕೇ?
ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ
ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಅದು ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ
ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ
ಲಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
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