Window Track Cleaning Hack: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಮನೆಯ ಇಂಚಿಂಚೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತವೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ದೇವರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಹಂತವಾದರೆ, ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ (Window Tracks) ಕುಳಿತಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಷಾಡ ಮಾಸ ಕಳೆದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೆಲವರು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಿಟಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ್ರ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ (ಅಥವಾ ಮಡಚಿ) ಆ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
*ಈಗ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಪೇಪರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಒದ್ದೆಯಾದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ.
*ಈಗ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ.
*ಒದ್ದೆಯಾದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರಾವಣದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಕೆ: ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧೂಳಲ್ಲದೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶವೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ), ಟಿಶ್ಯೂ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಉದುರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಅದು ನೊರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪಂಜ್ ಹ್ಯಾಕ್ (Sponge Hack): ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಪಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು (Slits) ಹಾಕಿ. ಆ ಸ್ಪಂಜ್ ಅನ್ನು ಸಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಳೆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಧೂಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬಳಕೆ: ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಕಿಟಕಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಾಡಲು (Slide) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಧೂಳು ಬೇಗನೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರಾವಣದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!