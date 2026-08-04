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- ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
Kitchen Cleaning Hacks: ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗದ ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವುದು, ಸಾರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ 'ಗ್ರೇಟ್ಸ್' (Grates) ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಿಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕೊಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ ಅಥವಾ ಬೌಲ್.
ಬಿಸಿ ನೀರು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ (ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಪುಡಿ).
ವಿನೆಗರ್.
ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್.
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು
*ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಟಬ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
*ಈಗ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು (Bubbling reaction) ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪದರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೆನೆಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.
ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆನೆದ ನಂತರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ತಂತಿಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ. ಈಗ ಕಠಿಣವಾದ ಕೊಳೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ
ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ
ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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