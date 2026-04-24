100 ರೂ.ನೋಟನ್ನು ಹರಿಯದೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಈ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತೇ?
IAS interview tricky questions in Kannada: ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹರಿಯದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಡಚದೆಯೇ ಅರ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ, UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಈ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಐಕ್ಯೂ (IQ) ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು (Logical Thinking) ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, "ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹರಿಯದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಡಚದೆಯೇ (Without folding or tearing) ಅರ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ: “ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಡಚಬಾರದು, ಹರಿಯಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?”
ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್
ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೋಟನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು (Exchange for change). ನೀವು ಆ ನೋಟನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಧವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟನ್ನು ಹರಿಯುವ ಅಥವಾ ಮಡಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Value) ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು.
ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್: ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬಲ್ಲರೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು.
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್: ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲು.
ಇದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಗಾಬರಿಪಡದೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು.
