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- ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮಿಕ್ಸ್.. ಈ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ!
ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮಿಕ್ಸ್.. ಈ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ!
ಕೆಲವರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಜೊತೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಈ ನಟಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ!
ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮಿಕ್ಸ್..! 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಸುಂದರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ!
ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿನಿವೀಕ್ಷಕರೇ! ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿಯಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಾಡಿಕೆ. ಕೆಲವರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಜೊತೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ಕೇಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಸೀತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಂತೆ! ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಕಹಾನಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೃಣಾಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ! ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, "ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಕುತೂಹಲವಾಯಿತು. ಸರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ತಿಂದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಇಷ್ಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು! ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್!
ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಈ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಧುಲೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೃಣಾಲ್, ಪೋಷಕರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ (ಹಲ್ಲು ವೈದ್ಯೆ) ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಸೆಳೆತ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಓದಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಆಡಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಮೃಣಾಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಟಿವಿ ಮುಖ' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ:
ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ'ದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ, "ನೀವು ಕೇವಲ ಟಿವಿ ಮುಖ, ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೊಯಿನ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಆದರೆ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಮೃಣಾಲ್, 'ಲವ್ ಸೋನಿಯಾ' ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಇಂದು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೃಣಾಲ್, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಂತೆ ಈ 'ಐಸ್ಕ್ರೀಂ-ಅನ್ನ' ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 'ಸೀತಾ' ಫೇವರಿಟ್ ಡಿಶ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ!
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