Motivational Story: ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ತೆರಲೇಬೇಕು: ಬದುಕು ಬದಲಿಸೋ ಕತ್ತೆ-ಉಪ್ಪಿನ ಕಥೆ
The Donkey and the Salt Merchant story: ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದವರನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜು ಜೀವನ
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಜು ಎಂಬ ಉಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿತು ಕತ್ತೆ
ಒಂದು ದಿನ ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿತು. ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ನದಿ ದಾಟುವಾಗ, ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ಮೂಟೆ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಯಜಮಾನನ ಬಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ, 'ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿತು. ರಾಜು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ.
ರಾಜುಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅನುಮಾನ
ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ
ಒಂದು ದಿನ ರಾಜು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು, ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಕತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಂತೆ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಹತ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕತ್ತೆಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಯಿತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಜಮಾನನ ಬಳಿ ಬಂದು, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿತು.
**ನೀತಿ ಪಾಠ:** ಮೋಸ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ.
