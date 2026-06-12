ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ... ಕೇವಲ 45 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ತಂದುಕೊಡುವ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದು?
Farming Tips: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂರೂ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಕೊಡುವ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ?
ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ?
ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಲಾಭದ ಕೀಲಿ ಕೈಯಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳ ಬೇಸಾಯದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ರೈತ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದಲಿಗೆ ಆತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಭರಪೂರ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಸಾಯದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಸಾಯದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಈ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಸಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾಡದೆ, ಅವುಗಳ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ (Rhizomes) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಏರಿಗಳನ್ನು (Raised beds) ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೇಸಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವವಿದ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ (Risk) ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಬೆಳೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಬೆಳೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಭಯ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
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