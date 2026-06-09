ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವೂ ಸಹ ಆಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್
How to store cooked rice: ಉಳಿದ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅದರ ರುಚಿ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ನ ಉಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನವೇ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನದ ರುಚಿ, ಹದ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನ್ನ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನವೂ ಸಹ ಅಂದೇ ಮಾಡಿದ ತಾಜಾ ಅನ್ನದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ (ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್) ಬಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗಿನವರೆಗೆ ಹೊರಗೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನ ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊರಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ
ಅನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ (ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅನ್ನವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿನ ರುಚಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಒಣಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಟಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಬೆ (Steam) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಅನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹದ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಜೋರು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು
ಜೋರು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು
ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಜೋರು ಉರಿಯಲ್ಲಿ (High Flame) ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಅನ್ನ ತಣ್ಣಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನ್ನವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್-ಸೇಫ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ನಂತರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕವರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಹಬೆಯು ಒಳಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನದ ಹದವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಬಹುದು?
ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಬಹುದು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹದ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಬದಲು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.