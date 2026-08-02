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ಅರ್ಧ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು

fashion Aug 02 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:itisaaj
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ಮುದ್ದಾದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ಹಗುರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು. ಇವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Ruwani
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ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಇವು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಟಚ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು. ಇವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Giriraj Jewellers
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ಡ್ರಾಪ್ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಇವು ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಜುಮುಕಿಗಳು. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: South Temple Jewellery
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ನೇತಾಡುವ ಬುಟ್ಟೆ ಓಲೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು 'ಬುಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಬುಟ್ಟೆಗಳು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Minar Jewellers
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜುಮುಕಿ. ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಹಗುರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: P.C. Chandra Jewellers
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ಪಿರಮಿಡ್ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಇವು ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್ ಜುಮುಕಿಗಳು. ಇವುಗಳ ಆಕಾರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

Image credits: Senco Gold & Diamonds
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ಮುತ್ತಿನ ಜುಮುಕಿಗಳು

ಡ್ರಾಪ್ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ವಿಧ. ಮುತ್ತಿನ ಜುಮುಕಿಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Nicobar

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