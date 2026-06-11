ಹುಷಾರ್.. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಈ ಮರಗಳ ಬಳಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ!
Monsoon snake warning: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾವಿನ ಬಿಲಗಳು ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಹಿತ್ತಲು ಅಥವಾ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮರಗಳು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆ
ಮರಗಳು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಾವುಗಳ ಬಿಲಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮಾನವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಂತ ಈ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೆಲವೆಲ್ಲಾ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ (Snake bite) ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಇಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯಾವ ಮರ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ?
ಯಾವ ಮರ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ?
ಬಿದಿರಿನ ಪೊದೆಗಳು
ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಿದಿರಿನ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ದಟ್ಟವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪೊದೆಗಳು
ಗೋರಂಟಿ (ಮೆಹಂದಿ), ನವಿಲು ಗರಿ ಗಿಡ (Peacock flower plant), ದುರಂತಾ ಮುಂತಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಕ್ರೋಟನ್ಸ್ ಪೊದೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು
ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ತೇವಾಂಶ (ಮಾಯಿಶ್ಚರ್) ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವ ಮರಗಳು
ಬೇವಿನ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಅರಳಿ ಮರ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ.
ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು...
ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು…
ಮರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಡು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಪೊದೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಮ್ (ಕತ್ತರಿಸುವುದು) ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುವ ಉರುವಲು ಕಡ್ಡಿಗಳ (ಸೌದೆ) ಕುಪ್ಪೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹುಲ್ಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿಡುವ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಂಗಳು, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾವುಗಳು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ…
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ…
*ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ (Flashlight) ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿರುವಂತೆ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
*ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಗಮ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು (Gum boots) ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
*ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳ ಹತ್ತಿರ, ಸೌದೆ ರಾಶಿಗಳ ಬಳಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಬಾರದು.
*ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಹೆದರಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹಾವನ್ನು ರೇಗಿಸಬೇಡಿ.
*ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ನೇಕ್ ರಸ್ಕ್ಯೂ (ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು.
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