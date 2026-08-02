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- ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್? ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್? ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!
ಹಾಲು (Milk) ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ (Milk Cooker) ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ (Health) ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು (Milk) ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ (Milk Cooker) ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ (Health) ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ (Stainless Steel) ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವ (Boiling) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (Bacteria) ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ (High Temperature) ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು (Vitamins) ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ (Gas) ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ (Kitchen) ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಭಾಗ, ಮುಚ್ಚಳ (Lid) ಮತ್ತು ಸೀಟಿ (Whistle) ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (Aluminium) ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಲೋಹದ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ (Food Grade) ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ತುಕ್ಕು (Rust) ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಬಹುದು.
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