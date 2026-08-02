ನಟಿಯರು ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಂತೆ ನೇರ (Straight) ಕೂದಲು ಹೊಂದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಟ್ (Heat) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದಂತಾಗಿ (Dry Hair) ತನ್ನ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಬುಡ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ (Hair Fall) ಸಮಸ್ಯೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕಾಡಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳು ಸೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೆತ್ತಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ (Hair Color) ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆ ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಂಟ್' (Heat Protectant) ಸೀರಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ.
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