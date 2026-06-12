ಭಾರತೀಯರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕೋದು ಏನನ್ನ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್
Most searched websites in India: ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
16
Image Credit : Gemini AI
ಗೂಗಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸುದ್ದಿ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
26
Image Credit : Gemini
ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯುವಜನತೆ ಆಕರ್ಷಿತ
ವಿಡಿಯೋ, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದು ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಯುವಕರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಡುಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
36
Image Credit : AI Generated
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದು
ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶ, ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
46
Image Credit : Getty
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ChatGPT.. AI ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ChatGPT ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ AI ಟೂಲ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಕಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ChatGPTಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
56
Image Credit : X/EmiratesCricket
ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕೋರ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
66
Image Credit : Asianet News
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
ಈ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಗತ್ತು ಈಗ AI, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಯಣ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos