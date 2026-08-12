Instant Masala Vada: ಬೇಳೆ ನೆನೆಸದೆ, ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ! ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಲು ಮರೆತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಸಂಜೆಯ ಚಹಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ವಡೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲೇ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಲು ಮರೆತರೆ ವಡೆ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಬೇಳೆ ನೆನೆಸದೆಯೇ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಮಾಡುವ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್' ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ 'ಮಸಾಲ ವಡೆ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್' ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಧಿಡೀರ್ ಆಗಿ ವಡೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಸಾಲ ವಡೆ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ (ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸಬಹುದು)
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ - 1 ಕಪ್
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಜೀರಿಗೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6 ರಿಂದ 8
ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಗಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಪುಡಿ ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗಾಗಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಡೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೇಳೆ ನೆನೆಸದೆ ವಡೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಪುಡಿ, 1 ಚಮಚ ರವೆ, 1 ಚಮಚ ಮೊಸರು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು.
ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು
1. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಪುಡಿ, ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
3. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬೇಳೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
5. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಡೆಯ ಆಕಾರ ನೀಡಿ, ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೆನೆಸುವ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬುವ ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ವಡೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ!