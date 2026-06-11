ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
Birthday celebration in Hinduism: ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಶುಭವೇ? ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ತಿಥಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು, ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ
ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ? ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಿಥಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು?
ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು?
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಬಡವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾನಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು, ಊರುಗೋಲು, ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು (ದುಪ್ಪಟ್ಟಿ) ನೀಡುವುದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ: ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಡಿ: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆರಿಸಬಾರದು. ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಆರಿಸುವುದು ಅಶುಭದಾಯಕ.
ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು, ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಕುಲದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನವು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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