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ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ

ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಗಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

fashion Aug 12 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:social media
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ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ (Moisturization)

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಲುಪಿ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಿಗುಟುತನವಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ (Acne Relief)

ಪದೇ ಪದೇ ಮೊಡವೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಮೊಡವೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಚರ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

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ಸನ್‌ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (Sunburn Protection)

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತ್ವಚೆ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

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ಒಣ ತ್ವಚೆಗೆ ಇದುವೇ ಮದ್ದು (Dry Skin Fix)

ತ್ವಚೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಣ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿ ಮುಖ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

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