ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಗಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಲುಪಿ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಿಗುಟುತನವಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೊಡವೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಮೊಡವೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಚರ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತ್ವಚೆ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.
ತ್ವಚೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಣ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿ ಮುಖ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
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