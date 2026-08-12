Kannada

ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇವೆ.

fashion Aug 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Silver Linings
Kannada

ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಟೋ ರಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: eternz.com
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ಹೆವಿ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್

ನೀವು ಹೆವಿ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: zalkari.com
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ಲಾಂಗ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ನೀವು ಎರಡನೇ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

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