ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೆವಿ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಎರಡನೇ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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