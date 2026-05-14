ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳಿಬೇಕಾ?, ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಬೇಕಾ? ಇದೊಂದು ತುಂಡು ಹಾಕಿ
Toilet Cleaning Hacks: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಶ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 'ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್' ಅಥವಾ ಸರಳ ಉಪಾಯ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ 'ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಕ್'
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಜನರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ರೂಂ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಕ್' ಎಂಬ ಉಪಾಯವು ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏಕೆ ಹಾಕಬೇಕು?
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕುವ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವು ಒಂದು ತಡೆಯಂತೆ (barrier) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬಳಸುವ ಕ್ಲೀನರ್ ನೇರವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಐಸ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳು ಬ್ರಷ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊದಲು ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನರ್ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ.
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ಸೀವರ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಬರುವ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಐಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಾಸನೆಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಕ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೈಪ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಿವಾರಣೆ
ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳು ಪೈಪ್ನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು 'ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್' ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ನಂತರ ನೀರಿನಂತೆಯೇ ಆಗುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
