ಗಂಡಸರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಈ ಗುರುತು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ, 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಗಂಡಸರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಈ ಗುರುತು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ, 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸದ ಗುರುತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ರಚನೆ, ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪುರುಷನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು 30 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ಗುರುತು
ಪುರುಷರ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಮಲ ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆ
ಪುರುಷರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಕಮಲ ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುತುಗಳು
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ದುರ್ಬಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೃಷ್ಟವಂತನ ಕೈ
ಶಂಖ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ತ್ರಿಶೂಲ, ರಥ, ಈಟಿ, ಗದೆ, ಪರ್ವತ, ಕನ್ನಡಿ, ಹಾರ, ಮುತ್ತು, ಕಮಲ ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
