ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ.. ಮೈ ಕೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Toilet room cleaning: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂ ಅನ್ನು ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆನೋವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ರೋಗಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಶ್ ರೂಂನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನ ಅಸಹ್ಯವೆಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರೋಗಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಜನರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್, ಕಮೋಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು
ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೋಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಲಾ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು
ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಿಂಬೆಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಒರಟುತನವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀರಿಗೆ 10-15 ಹನಿ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಗುಳ್ಳೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು 10-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
