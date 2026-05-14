ಕೊನೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು.. ಯಮರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಇದರ ನಂಟು!
Last Roti Rules: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಅನ್ನದ ಭಂಡಾರ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಸುವಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಭಂಡಾರ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಯ ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಯಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಯಮರಾಜನ ದೂತ: ನಾಯಿಯನ್ನು ಯಮರಾಜನ ದೂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಭೈರವನ ವಾಹನ: ನಾಯಿಯು ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಭೈರವನ ವಾಹನವೂ ಆಗಿದೆ.
ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಾಯಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳಂತಹ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬಾರದು. ಅದನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಧನ-ಧಾನ್ಯದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ 2-3 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿಯ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ 3 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿಸಬಾರದು.
