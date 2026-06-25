ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನೀರು, ಹಣ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.. ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ
Save water at home: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
'ಚಿನ್ನದಂತಹ ನೀರು'
‘ಚಿನ್ನದಂತಹ ನೀರು’
ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಂಡು, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 'ಚಿನ್ನದಂತಹ ನೀರು' ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯದ ಫ್ಲಶ್ಗಾಗಿ ಈ 'ಚಿನ್ನದಂತಹ' ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು 'ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು (Reduce), ಮರುಬಳಕೆ (Reuse) ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಚಲನೆ (Recycle)' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು.
1. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
1. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ 70 ಮನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತುಂಬುವಷ್ಟು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ! ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ.
2. ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
2. ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
ಶೌಚಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲಶ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 13 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3,000 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದರೆ 'ವಾಟರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು' ಅಳವಡಿಸಿ.
3. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
3. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯದೆ ಉಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು ಕೆಟಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಇಡಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಆ ಜಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ.
4. ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ (Greywater) ಬಳಕೆ
4. ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ (Greywater) ಬಳಕೆ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೈ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 'ಗ್ರೇ ವಾಟರ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ಶೌಚಾಲಯದ ಫ್ಲಶ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ತೊಳೆಯಲು ಕೂಡ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
5. ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Rainwater Harvesting)
5. ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Rainwater Harvesting)
ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಮಾಡಿನಿಂದ ಬರುವ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
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