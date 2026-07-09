ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
Fridge Vastu tips Kannada: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ! ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾರೋ ಔಷಧಿ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು?
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು?
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಾದ ಮಾನ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತು ಇಡಬೇಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತು ಇಡಬೇಡಿ
ಔಷಧಿಗಳು (Medicines)
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು
ಕಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು, ಹರಿದ ಡೈರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಸದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀರು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ನೀರು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ (ಉಷ್ಣತೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಜಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳು (Artificial Flowers)
ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳು (Artificial Flowers)
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಹೂವು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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