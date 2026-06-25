ಈ 5 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು.. ತಿಂಗ್ಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
How to reduce electricity bill at home: ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ!
ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಗುಂಡು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪವರ್ ಬೇಡ!
ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪವರ್ ಬೇಡ!
ಟಿವಿ, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮಿಕ್ಸಿ, ಗ್ರೈಂಡರ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸದಿದ್ದಾಗಲೂ ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 'ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪವರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಷಿನ್ ಓಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ಬದಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಎಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ!
ಎಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಸಿಯನ್ನು 24 ರಿಂದ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕೋಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ...!
ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ...!
ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಮರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕದೆಂದು ಕಾಣುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಈ 5 ಸುಲಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯ, ಭೂಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು!
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