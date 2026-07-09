ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ನ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಪಟೋಲಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬದಲು ಯು ನೆಕ್ ಇರುವ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ಇದು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ದಾರದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಿಳಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಜೊತೆ ನೀವು ರಾಣಿ ಹಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾದಾ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡಲು 3/4 ಸ್ಲೀವ್ನ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೋಟ್ನೆಕ್ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮನೆತನದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು.
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