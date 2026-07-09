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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ 6 ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್!

fashion Jul 09 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
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ಪಟೋಲಾ ಸೀರೆಗೆ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
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ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಪಟೋಲಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬದಲು ಯು ನೆಕ್ ಇರುವ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ಇದು ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: Pinterest
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ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್

ದಾರದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಿಳಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಜೊತೆ ನೀವು ರಾಣಿ ಹಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಡೀಪ್ ವಿ ನೆಕ್ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್

ಸಾದಾ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡಲು 3/4 ಸ್ಲೀವ್‌ನ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGRAM
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ಬೋಟ್‌ನೆಕ್ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೋಟ್‌ನೆಕ್ ಪಟೋಲಾ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮನೆತನದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM

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