3- 4 ಗಂಟೆ ಕಾಯೋದೆ ಬೇಡ.. ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಐಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
How to make ice fast: ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ದಿನಗಳು ಈಗ ಮುಗಿದವು! ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಐಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ 3 ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಐಸ್
ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಐಸ್
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲೂ ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ತಣ್ಣೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಐಸ್ ಕರಗಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲದೆ, ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲೂ ಐಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಐಸ್ ತರಿಸುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ, ಅಂಗಡಿ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಐಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಫ್ರೀಜರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಐಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
1. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ವಿಧಾನ (Warm Water Trick)
1. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ವಿಧಾನ (Warm Water Trick)
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ (ಲಘು ಬಿಸಿ) ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ತಣ್ಣೀರಿಗಿಂತ ಲಘು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಐಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಎಂಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್' (Mpemba Effect) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಗುರವಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ (Evaporation) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಐಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಿ. ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ).
2. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಟ್ರಿಕ್ (Aluminium Foil Hack)
2. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಟ್ರಿಕ್ (Aluminium Foil Hack)
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇದ್ದರೆ, ಐಸ್ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ. ಟ್ರೇಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರೀಜರ್ನ ತಂಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಸ್ ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಮೆಟಲ್ ಟ್ರೇ ಕಮಾಲು (Metal Tray Benefit)
3. ಮೆಟಲ್ ಟ್ರೇ ಕಮಾಲು (Metal Tray Benefit)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಐಸ್ ಟ್ರೇಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಐಸ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಮೆಟಲ್ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮೆಟಲ್ (ಲೋಹ) ಶಾಖ ಮತ್ತು ತಂಪಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ (Thermal Conductor). ಇದು ಫ್ರೀಜರ್ನ ತಂಪನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐಸ್ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಐಸ್ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಫುಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ (Full Cooling Mode) ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಆಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.