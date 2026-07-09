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- Vastu Tips: ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಈ 7 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ! ಕೂಡಲೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ
Vastu Tips: ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಈ 7 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ! ಕೂಡಲೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ
ಮನೆಯ ಸುಖ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವಾಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ (Broken Mirror):
ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಡೆದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುತ್ತದೆ.
2. ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ (Empty Bucket):
ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ (ಬೋರಲಾಗಿ) ಇರಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ.
3. ಸೋರುವ ನಳಿಕೆಗಳು (Leaking Taps):
ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹಣದ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ತೇವವಾದ ಅಥವಾ ಹೊಲಸು ಬಟ್ಟೆಗಳು (Dirty Clothes):
ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಕಸ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು (Junk Items):
ಬಳಸದ ಶಾಂಪೂ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಮುರಿದ ಸಾಬೂನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಕಸವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
6. ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು (Footwear):
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹದೊಳಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ. ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೊರಗಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ.
7. ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು (Dark Colors):
ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.