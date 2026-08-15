6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಒಡೆದು, 2 ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, 2 ತಿಂದರೆ ಉಳಿಯುವುದೆಷ್ಟು? 90% ಜನರು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್!
Viral Math Riddle: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿವೆ..ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಒಡೆದಿದ್ದೀರಿ, 2 ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು 2 ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿಯುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಷ್ಟು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಸಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ವೈರಲ್ ಒಗಟಿನ ಅಸಲಿ ಉತ್ತರವೇನು?
ವೈರಲ್ ಒಗಟಿನ ಅಸಲಿ ಉತ್ತರವೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಹಲವು ಒಗಟುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 'ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'ದ ಒಗಟು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವೆನಿಸಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಒಗಟಿನ ಅಸಲಿ ಉತ್ತರವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿವರಣೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಒಗಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ:
2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು?
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಒಡೆದ 2, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ 2 ಮತ್ತು ತಿಂದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ (6−2−2−2=0). ಹೀಗಾಗಿ 'ಸೊನ್ನೆ' ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತರ್ಕ ತಪ್ಪು.
ಅಸಲಿ ತರ್ಕ (Logic) ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಸಲಿ ತರ್ಕ (Logic) ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ, ಒಡೆದ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಿಂದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ!
ಹಂತ 1: ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಹಂತ 2: ಈಗ ಒಡೆದ ಅದೇ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಹಂತ 3: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಆ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ನೀವು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ.
ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ.
ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ
ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು 6 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಲೂ 4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು (6−2=4) ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ.
ಈ ತರ್ಕದ ಉತ್ತರವು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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