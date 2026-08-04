ಕಣ್ಣಿನ ವಾಟರ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೀಬೊಮಿಯನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಕಪ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ ರೇಖೆ) ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸದೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಡಾ. ಆಂಚಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್
ಮೀಬೊಮಿಯನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ರೇಖೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಕಣಗಳು, ಮೇಣ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ರಂಧ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಆಂಚಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೋವಿನ ಕೆಂಪು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಂತರ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಚಾಲಾಜಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಊದಿಕೊಂಡ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕಾಜಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ರೇಖೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಲಗಿಸಬೇಡಿ.
ಕಾಜಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರಿನ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಪದರದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನೀವು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ಊತ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಟೈಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲಾಜಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.