Steel Bottle Grade 303 vs 304: ನೀವು ಬಳಸುವ ಸ್ಟೀಲ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 303 ಎಂಬ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೋಡ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟೀಲ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ಬಾಟಲಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 303 ಎಂಬ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೋಡ್ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಅಡಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲದು.
ಬಾಟಲಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ '303' ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನ ವರ್ಗ ಅಥವಾ 'ಗ್ರೇಡ್' ಆಗಿದೆ. 303 ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಲ್ಫರ್ (Sulfur) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಾಟಲಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.
303 ಮತ್ತು 304 ಸ್ಟೀಲ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
303 ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶವು ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಗನೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, '304 ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್' ಅನ್ನು 'ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್' (Food Grade) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ 304 ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ 303 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್) ತುಂಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ 304 ಅಥವಾ 18/8 (18% ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು 8% ನಿಕಲ್) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು 316 ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದೆ, ಸರಿಯಾದ ಗ್ರೇಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕಾರಿ.