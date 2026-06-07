ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ?
Why no medical store at railway station: ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಸ್ತಕದ ಮಳಿಗೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಸಹಜ.
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಒಳಗಡೆಯೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮನಗಂಡಿತು. ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ (Multi-Purpose Stall) ಎಂಬ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ (MPS) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಹಲವು ತರಹದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಗಳು, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ (Prescription) ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಟಿಟಿಇ (TTE), ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ 'ಫರ್ಸ್ಟ್ ಏಡ್' (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
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