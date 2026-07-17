ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ನಿಮಗೆ ಚೋಕರ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಹೆವಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಚೋಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
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