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ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ 6 ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌: ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್

fashion Jul 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
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ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್

ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ.

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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

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ಕಾಯಿನ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನಿಮಗೆ ಚೋಕರ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

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ಹೆವಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಹೆವಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

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ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಚೋಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: instagram

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