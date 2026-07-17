ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ
Vegetable marketing hacks: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೂಕದ (ಕೆಜಿ) ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೇ (Bunches) ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
1. ತಾಜಾತನ ಕಾಪಾಡಲು (Freshness)
ಸೊಪ್ಪು ಅತೀ ಬೇಗನೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಬೇರುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
2. ಬೇರುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೊಪ್ಪು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮಾರಿದರೆ ಅವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಸಾರಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು
3. ಸಾರಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು
ರೈತರು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರುವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಜಜ್ಜದಂತೆ ಇರಲು ಕಟ್ಟುಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಜ್ಜುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
4. ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭ
4. ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭ
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5 ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ). ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಗಳಾದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
5. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿ!
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